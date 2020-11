Bruno MONTAMAT

Publications:



- Paul Mezzara ( 1866-1918) , un oublié de l'Art nouveau

Mare & Martin en 2018, préface de François Loyer



- L'hôtel Mezzara, une demeure philosophale?

"L'atelier", bulletin de l'association le Temps d'Albert Besnard, n°10-2017



-Les cercles littéraires et artistiques d'Hector Guimard " architecte d'Art"

Romantisme, la revue du XIXe Numéro 177



-"La vérité" sur l'atelier Carpeaux d'Auteuil

Les Cahiers d'Histoire de l'art numéro 15



- « Il va falloir que nous fassions de toute notre vie, une oeuvre dart » Adeline Oppenheim Guimard (1872-1965)

Revue, Cercle de généalogie juive, n° 131



-« Rendre justice à ces serviteurs muets » : le cabinet de travail de Jean Zay au ministère de lÉducation nationale

dans la revue In Situ, revue des patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication



- Jean Geoffroy ( 1853-1924), le peintre enfant

Dans le catalogue de l'exposition "Jean Geoffroy dit Géo, une oeuvre de généreuse humanité", musées de la Ville de Saintes, éditions le Croît Vif



- Le cabinet de Jean Zay au ministère de l'Education nationale: le goût retrouvé d'un humaniste

Dans la Revue du Louvre, revue des musées de France, 2015- 1



- Le plus parisien des grands magasins bordelais: Aux Dames de France

Dans le catalogue de l'exposition " Bordeaux années 20/30, De Paris à l'Aquitaine",organisée au musée des Arts décoratifs de Bordeaux, Norma Editions



Mes compétences :

Peinture

Chargé de mission

Culture

Art

Médiation

Scénographie