Bruno PAVIOT

Dès ma formation je me suis tourné vers le monde de l’entreprise.



Depuis plus de vingt ans des chefs d’entreprise me font confiance pour les conseiller afin d’assurer la bonne marche de leur activité artisanale, commerciale ou libérale.



Pour eux j'assure les formalités juridiques, rédige les contrats, négocie les cessions d'activités, et les assiste devant les Tribunaux.



Titulaire d’un diplôme universitaire spécialisé en droit des assurances et de la responsabilité civile j'interviens également aux cotés des victimes d’un dommage, pour qu'elles soient indemnisées.



Les circonstances sont variées : accidents de la circulation, erreurs médicales, vente d’un bien immobilier ou d’un objet, vices de construction, conflit de voisinage ou encore mauvaise exécution d’un contrat