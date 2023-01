Bruno REGIS

J'ai souvent occupé un poste de manager d'équipes techniques : fabrication, production, chantiers/travaux, maintenance, services techniques,...

Manager rigoureux, attaché au respect des engagements et à la satisfaction de nos clients.



DOMAINES DE COMPÉTENCES

Management de personnels:

- Recrutement

- Formation

- Gestion d'équipes



Analyse des contraintes de production :

- Définition des méthodes de fabrication

- Affectation de ressources selon plan de charges

- Investissements et moyens



Gérer les achats:

-Recherche de fournisseurs, mise en concurrence et négociation des tarifs

-Passage de commandes d'achat : matières, matériels, M.O , sous-traitance, contrat annuel, ...

-Relance fournisseurs & Suivi logistique: contrôle réception des marchandises et gestion des stocks

-Approvisionner la production



Gérer la fabrication:

- Piloter les activités, contrôler les processus & résultats

- Garantir les approvisionnements

- Améliorer le triptyque coût-délais-qualité

- Mettre en place des indicateurs



Maintenance:

- Préventive et curative d'équipements / locaux

- Suivi de contrats / interventions

- Gestion des budgets



Affaires & chantiers:

- Analyse C.D.C client et planification des affaires

- Analyse dossiers techniques et commande de matériels / sous-traitance

- Organisation et suivi du travail des équipes

- Interface client (respect des engagements et satisfaction)

- Retour chantier des T.Q.C



Qualité

- Amélioration continue

- Qualité produit / production ISO 9001



Méthodes / Process / Sécurité

- Flux de fabrication, modernisation outils de production

- Amélioration de processus, création de dossiers techniques

- Stockage d'énergie électrique

- Assemblages de machines spéciales

- Processus de transfert, installation, rénovation d'équipements industriels

- Contrôle de l'application des règles de sécurité



Autres compétences :

- Habilitations électrique B2

- Sauveteur Secouriste du travail

- Cariste, pontier, nacelles

- Anglais technique et conversa