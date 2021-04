Bruno RENARD

Responsable développement commercial en BtoB sur le Grand Sud-Est

pour le Groupe Tana Werner & Mertz France Professional (Fabricant Allemand de produit d'hygiène et d'entretien professionnel) La référence en matière de détergence écologique depuis + de 25 ans



Dates d'emploi : Avril 2003 à Mai 2016



Compétences:



Chasseur de C.A

Persévérant

Sens du relationnel

Sens de l'écoute

Sens du résultat

Proactif

Autonome

Esprit d'équipe



13 belles années d'ambassadeur sur le Sud-Est de la France pour le Groupe TANA Werner&Mertz France, défendre son savoir-faire, ses idées et ses valeurs, la référence en détergence écologique depuis + de 25 ans.

En charge du développement C.A et animation de la région Grand Sud-Est

Encadrement, l'aide à la vente ainsi que la formation auprès des commerciaux et chefs des ventes du réseaux de distribution.





Développer le portefeuille existant, animer, de gérer un portefeuille de partenaires et de clients afin de développer les réseaux spécialisés

La responsabilité des comptes régionaux / locaux et assurez localement le suivi des Grands comptes Nationaux,



ADN de chasseur de C.A (prospection)

Vente directe et indirecte

Sens du résultat, bon esprit d'équipe

Entretenir le réseau, faire perdurer les partenariats et les clients existants

Développement et animation des réseaux de distribution spécialisé BtoB

Elaboration et mise en place de stratégie commerciale

Démonstration, formation, accompagnement terrain des forces de ventes des partenaires ( distributeurs )

Formation des utilisateurs aux produits

Audits de sites & conseils

Nouveautés produits par des challenges vendeurs / Incentive

Prospection de nouveaux clients : Revendeurs, Distributeurs, Collectivités, Ehpad, hôtelleries, entreprise de propreté Industrie, etc...

Référencement et lancement de nouveaux produits. assurer la mise en place et le succès des plans d'action négociés. Former et animer sur le terrain les commerciaux à vendre plus et mieux.

Cultiver les contacts (clients finaux) avec les vendeurs et l'encadrement.

Acquisition et développement de clients utilisateurs à gros potentiel.

Tout ça avec une bonne grosse détermination !



-Sur les dpts : 04. 05. 07.26.84.30.34.48.12,13.83.06 et Monaco



