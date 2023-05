Bonjour,



Je suis un passionné de sciences, et plus particulièrement de technologie mécanique et surtout d'innovation. J'ai donc du respect pour toute activité industrielle technique, ce qui m'apporte un bon esprit d'entreprise.

J'ai été attiré par l'automobile pour son aspect multidimensionnel: haute technologie, proche de l'homme, et complexe à la fois, au cœur des débat sur la pollution, l'industrie et l'économie de nos pays, reflet de la personnalité, de la classe sociale, de la culture etc...



J'ai donc conduit mes études et ma carrière en ce sens, en gardant un subtil et important mélange entre pratique et théorie, tout en maintenant une veille technologie indispensable. J'ai ainsi parfaitement réussi ma dernière expérience d'ingénieur Essais.



Fort de ces qualités, je suis un excellent maillon dans le cycle en V d'une entreprise:

En effet, je peux m'inscrire dans les 3 différents niveaux de remonté de la branche, grâce aux compétences techniques suivantes:

-Interprétation des exigences, déploiement de nouveaux protocoles et modes d'essais (test unitaire).

-Automatisation et standardisation des outils, isolation de paramètres (test d'intégration).

-Lecture de spécification, paramétrage, mise en situation, synthèse de résultats (test de validation).



En parallèle, j'ai appris à prendre en compte les aspects périphériques tels que l'environnement, la sécurité, ou encore le respect des coûts, avec une importantes activité de terrain à large vision.



On apprécie également chez moi mon esprit d'entreprise au travers de mon autonomie, ma réactivité, et mon relationnel.



A travers mes projets personnels, je souhaite poursuivre ma carrière en région bordelaise, et suis enclin m'ouvrir à un autre secteur industriel.



Plus d'informations ici:

http://www.doyoubuzz.com/bryan-laumonier_1/



Mes compétences :

Créativité, innovation.

Adaptabilité, relationnel et autonomie.

Langues.

Informatique.