Cabinet Barber Dorian Conseil ENTREPREUNARIAT ORGANISATION (EIPL)

Plus de 10 d'experience dans les métiers de l'organisation de lentreprenariat et du conseil.



Exerce comme consultant expert TPE spécialisé dans la TPE PME et la Pérennisation.



Mais aussi responsable d'une société de conseil avec comme spécialité l'accompagnement orienté vers les Tpe.



Polyvalent et pluridisciplinaire réalise une multitude services avec comme principal objectif la pérennisation de l'activité et le soutien de l'entrepreneur.



https://cabinetbarberdorianconseil.business.site/