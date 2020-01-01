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Cabinet Fiduciaire Fadcofi FADCOFI

CASABLANCA

En résumé

CABINET FIDUCIAIRE COMPTABLE FADCOFI
EST AUSSI LE PREMIER CENTRE DE FORMATION PRATIQUE ET QUALIFIANTE DES CADRES COMPTABLES . FINANCIERS ET GESTIONNAIRES GRH AU MAROC
FADCOFI A FORME DES MILLIERS DE CADRES DURANT CES 3 DÉCENNIES
A FADCOFI.. NOTRE FORMATION EST D UNE PERFORMANCE DURABLE .QUI ACCOMPAGNE CHACUN VERS UN RECYCLAGE. VERS LA MAÎTRISE DU MÉTIER DE COMPTABLE .. CHEF COMPTABLE ..COMPTABLE AGRÉE VERS LE SAVOIR ET LE SAVOIR FAIRE

CENTRE DES AFFAIRES DU CABINET FADCOFI

NOUS SOMMES AUSSI UN CENTRE DES AFFAIRES A CASABLANCA AU MAROC
NOUS ASSISTONS NOUS ACCOMPAGNIONS LES OPPORTUNISTES LES PORTEURS DE PROJETS A CRÉER LEURS ENTREPRISES LEURS JOBS A INVESTIR POUR D AUTRES EN AFRIQUE
DEPUIS LE MAROC VOUS POURRIEZ GÉRER VOTRE BUSINESS EN AFRIQUE
FADCOFI 212 0522278812 MR BENOMAR

Mes compétences :
JE T AIME MAITRE DES UNIVERS
ALLAH EST TOUJOURS AVEC MOI
FORMATEUR EN FISCALITE ET JURIDIQUE JE PARTA
ALLAH TA BONTE M EST SI PRECIEUSE MAITRE
PRET A TOUTE COOPERATION AVEC DES CABINETS P
FONDATEUR DES SOCIETES POUR LES PORTEURS DE
OUVERT A TOUTE COOPERATION POUR LA FORMATION EN

Entreprises

  • fadcofi - Formateur en fiscalite juridique

    1991 - maintenant fondateur du cabinet comptable fadcofi depuis 1991

  • CABINET CAPGER RECRUTEMENT ET INTERIM - DIRECTEUR GÉNÉRAL

    1991 - 1997

  • fadcofi - Comptable agree

    1990 - maintenant

  • CABINET FADCOFI - FORMATEURS EN FISCALITE MAROCAINE DESCHEFS COMPTABLES OU DES COMPTABLES AGREES

    1989 - maintenant

  • GROUPE BOUGADDOU - DIRECTEUR FINANCIER

    1985 - 1991

  • INCR MAROC - ADJOINT DU DIRECTEUR FINANCIER

    1976 - 1984

Formations

  • Escae (Casablanca)

    Casablanca 1977 - 1979