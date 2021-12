Fort de son expérience en gestion des Services et de la Sécurité du SI, WISE IT Conseil propose une offre RGPD basée sur une équipe d'experts et de compétences pluridisciplinaires (SI, Gouvernance, juridique...) et sur la solution logicielle Ekialis Explore qui permet de cartographier le traitement des données personnelles .



Mes compétences :

Itil v3

CMMI

ITIL

ISO 9001

Système de management de la qualité

Méthode agile

Agile Scrum

Kanban

RGPD