Fascinée par la culture japonaise, et la cérémonie du thé Sencha-Do, j'essaie d'avoir cet "esprit de thé" dans ma pratique artistique.

Actuellement membre du collectif KMK. Je participe notamment au projet "Ailleurs à…", création de promenades poétiques pour différents territoires. La promenade sonore et littéraire "Correspondances" à laquelle je prête ma voix s'est déclinée depuis à Nangis, Gourdan-Polignan, Couëron, Angers, entre Paris et le Kremlin-Bicêtre. Une nouvelle promenade a été créée au mois de mai avec le Théâtre de Châtillon.

Je suis également interprète de "Qu'est-ce qu'il y a juste après ?!", parcours sensible mêlant images, sons et danse, créé en 2016, et co-ccréatrice de "Nos coeurs ouverts", en création 2017/18 entre le château de Fontainebleau et deux quartiers de Savigny-le-temple.



Au théâtre j'ai joué essentiellement dans des créations, expérimentant différents registres : théâtre contemporain, théâtre "in situ", Jeune Public, cabaret, tour de chant, masque, performances.



J'aimerais maintenant continuer mon travail sur la voix, pourquoi pas en enregistrant des livres-audio ?



Mes compétences :

Arts

Casting

Cinéma

Création

Direction d'acteurs

Evénementiel

Films institutionnels

Japon

Photo

Publicité

Théâtre

Voix off

Art