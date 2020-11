Qui sommes-nous ?



Réseau dagences demplois généraliste, Start People représente 225 agences et 800 collaborateurs en France.



Selon nos collaborateurs, au quotidien, Start People est une entreprise où il fait bon travailler !



En effet, en 2020, pour la cinquième année consécutive, nous sommes présents au Palmarès Great Place To Work France.



Afin de renforcer nos équipes, nous sommes constamment en recherche de nouveaux collaborateurs sur des postes de chargés de recrutement, commerciaux, responsables dagence, fonctions supports, etc.



Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, nhésitez pas à prendre contact avec moi par mail à ladresse camille.autret@startpeople.fr



Pour plus d'informations :



https://www.startpeople.fr/

https://www.usgpeople.com/



