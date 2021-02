Camille BAUDASSÉ

De formation commerciale et dotée d'un fort esprit d'entreprise, mon investissement dans les missions qui me sont confiées est total.



Evoluant sur un poste d'Acheteur dans un environnement B to B, j'ai à cœur d'assurer un partenariat de qualité auprès des fournisseurs qui me font confiance.



Je travaille dans un esprit d'équipe en collaboration avec la force de vente, recherchant la qualité et la diversité des approvisionnements.



Sur un plan plus personnel, je partage les valeurs du réemploi. Un produit d'occasion n 'est pas un déchet : valorisons ou recyclons.