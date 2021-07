Camille BONNAÏS

Retrouvez mes réalisations et mes compétences sur : https://camillebonnais.wordpress.com

Jai su très jeune que je voulais être dans la communication. Je me suis orientée vers lhistoire des Arts pour mimprégner des codes esthétiques et de la culture nécessaire à cette fonction.



Les diplômes obtenus ensuite (BTS communication et licence technologies de linformation et de la communication / animation de réseaux et de communautés) mont permis dacquérir les compétences dont vous avez besoin pour vous faire connaître.



Force de propositions et dynamique, jintègre rapidement les enjeux des missions qui me sont confiées (valeurs de lentreprise, cibles et objectifs).



Mes expériences professionnelles et associatives mont permis de développer des compétences découte, de médiation et de synthèse. Jai appris à organiser la prise de décision en respectant les sensibilités et attentes de chacun.





