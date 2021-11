Camille DANJOU

Actuellement chargée d’études en maîtrise des risques sanitaires principalement dans le domaine de l’eau.

Je travaille sur des missions d'audit, de diagnostic et de conseil pour des clients gestionnaires d'équipements techniques tels que les réseaux d'eau chaude sanitaire. Dans le but d’améliorer leurs systèmes de gestion, de maintenance et de surveillance de leurs installations.



Mes compétences :

Draftsight

Hydraulique

Modélisation hydraulique

Ressan

AutoCAD

Equilibrage des réseaux d'ECS

Légionelles

Diagnostic sanitaire

Eau Chaude Sanitaire

Chauffage

Eau de santé

Gestion des risques sanitaires liés à l'eau

PGSSE