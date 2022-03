Bonjour,

j'ai un parcours atypique (une création d'entreprise, un congé parental consommé et une expérience professionnelle diversifiée) avec pour fil conducteur la relation cliente et la communication . J'ai travaillé par exemple pour le secteur des NTCI, réalisé des événementiels, tenu un point de vente, œuvré dans l'associatif, accompagné le développement d'activités...et écrit des articles de presse pour la Dépêche du Midi. Aujourd'hui marque un nouveau départ professionnel. Je suis Assistante de Direction pour le Doyen de la Faculté Sciences et Ingénierie au sein de l'Université Paul Sabatier à Toulouse.





Camille Herry



Mes compétences :

Stratégie de communication

Aisance rédactionnelle

Management de projets et d'équipe

Relationnel fort avec autrui

Vente

Communication

Project Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint