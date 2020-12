Camille LEGUILLON

Rédaction, Photo



Photographe, Rédactrice web, Rédactrice conceptrice, Chargée de production audiovisuelle







Photo/Vidéo

-Photographie/vidéo sport

-Photographie portrait, mode, studio.





Rédactrice web - Conceptrice Rédactrice

-Rédaction d'articles sur de nombreuses thématiques

-Recherche de noms & conception de slogans pour votre entreprise

-Raconte vos histoires

-Rédaction dossiers Cnc







Chargée de production audiovisuelle



-Etude des modalités juridiques et financières des projets.

-Mise en place des devis, organisation des tournages, location de matériel, réservations hôtels, véhicules....

-Recrutement des équipes techniques, établissement des contrats et déclarations Urssaf.

-Veille au respect du devis et du délai de livraison, diffusion du produit, facturations…

-Suivi des projets du lancement jusqu'au PAD.

-Réalisation dossiers de subventions.



Mes compétences :

Rédactrice

Photographe

Chargée de production audiovisuelle