Camille LOUVIOT

Ayant obtenu le DE CESF en octobre 2014, je souhaite m'inscrire au sein d'une institution, d'une équipe pluridisciplinaire et de l'action sociale. Je souhaite mettre à profit mes expériences de terrain de stage et partager des valeurs importantes à la profession de CESF, la dignité humaine, le respect et la solidarité. Je recherche un poste de Conseillère en Économie Sociale Familiale.



Mes compétences :

Communication visuelle

Psychosociologie

Technique pedagogique

Analyse des besoins

Technique d'écoute

Vie quotidienne

Méthodologie de projet

Technique d'Animation de groupe

Politiques sociales