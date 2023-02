Présentation:



Actuellement en BTS Commerce International à l'école OMNIS de Strasbourg. ( 2ème année)

Sérieuse, travailleuse et rigoureuse.



Prépare actuellement un stage à l'étranger de 2 mois (juillet et septembre 2016) à Hong Kong ( L'action menée est: Prospection et suivi de clientèle)



Aime: Handball, Course, Lecture, et Art



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel et Word