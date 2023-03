Camille MONTAGNAT

18 ans d’expérience professionnelle en B to B, dont 7 ans avec une clientèle de grands comptes, m’ont permis d’acquérir la maitrise du suivi de projets et la gestion d’une bonne relation client à long terme.

Mon approche commerciale est basée sur la satisfaction client, tout en tenant compte des enjeux économiques et stratégiques inhérents à chaque dossier.

Mon pragmatisme et ma rigueur organisationnelle me permettent d’assurer un bon suivi de mes dossiers au quotidien.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Commercial

Technico commercial

Vente