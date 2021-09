Camille MOUTON

Après une formation d'ingénieur , un BTS Animation Nature et une expérience de chef d'entreprise, je souhaiterais continuer dans la voie de l'environnement en travaillant pour une association ou une collectivité. Tout mon parcours a été dirigé par le souhait de travailler dans l'environnement: j'ai à mon actif de nombreuses expériences bénévoles et professionnelles dans ce domaine. Cela me permet aujourd'hui d'être polyvalente et autonome.

J'aime avant tout pouvoir partager des idées et construire des projets en équipe ayant pour but la sensibilisation à la protection de l'environnement. J'aimerais pouvoir le faire dans le cadre professionnel bien sûr, mais également bénévole, alors si vous avez besoin d'une personne motivée pour vous aider à concrétiser un projet dans ce sens, et que vous êtes près de Compiègne, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Animation Nature