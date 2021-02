Camille ROUMIEUX

Mes années d’étude en France, à l’étranger ainsi que mes différents stages et employeurs à l’intérieur de laboratoires de recherches reconnus internationalement m’ont donnés une solide expérience. Ce parcours m’a emmené à travailler avec plusieurs structures, à enseigner en université, à présenter mes travaux dans des colloques internationaux, à rédiger des articles et ouvrages, à encadrer des stagiaires, à participer à des programmes de recherches, à gérer des projets … et au final à acquérir une reconnaissance scientifique et une rigueur.



Durant tout mon cursus, j’ai toujours eu un fort relationnel, j’ai ainsi animé plusieurs ateliers étudiants en région PACA. Je suis également le fondateur de l’Art Agency OneMomentPlease qui valorise des artistes en créant des évènements liés à l’Art et le Networking. J’ai organisé notamment plusieurs ventes d’œuvres à Monaco, Aix en Provence, Cannes, Marseille…



Ces précédentes expériences de contact et relationnel m'ont permis de développer mon sens commercial et mes techniques de négociation. Aussi, je suis en mesure d'identifier les besoins du client, de réaliser des devis puis de vendre et de gérer les commandes, avec toujours pour objectifs: d’augmenter les ventes et fidéliser la clientèle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche

Communication

Biologie

R&D

Climatologie

Environnement

Enseignement

Ingénierie