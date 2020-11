Camille TELLIEZ

Ingénieur ITECH de formation, j’ai acquis des connaissances en chimie des polymères et plus spécifiquement en plasturgie (injection, extrusion, compoundage et caractérisation de matériaux, outillage,qualité).



Mes différentes expériences m'ont conduit à travailler dans l'industrie automobile, chimique et au sein d'Instituts de recherche.



J'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets techniques et innovants sur les thématiques suivantes : gestion de projets - pilotage de fournisseurs - développement de pièces intérieures automobile - matériaux agro-sourcés et biodégradables - recyclage - contrôle qualité produits/process - mise en oeuvre par extrusion et injection plastique - recyclage de matières plastiques - réglementation de matières premières.

Au cours de ces expériences, j'ai pu interagir avec des acteurs de la R&D, l'ingénierie, la logistique, les achats, QHSE et la production.



Ma très bonne aisance relationnelle, ma réactivité et ma détermination m'ont permis de m'intégrer rapidement à des domaines et technologies variés.



Je travaille actuellement à l'usine Renault Douai pour Expleo.



Mes compétences :

Injection plastique

Caractérisation des matériaux

Recyclage

Gestion fournisseurs

Certification, réglementation

Chimie

Matières premières

Plasturgie

Emballage

Compoundage polymères

Essais Automobile

Qualité produit

Pilotage projets