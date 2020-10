Camille TRAVERS

Le recrutement change. La communication RH devient stratégique. Grâce à l’expansion des réseaux sociaux, nous sommes tous liés les uns aux autres par une chaîne de 3,5 contacts au maximum.



Votre enjeu est de savoir où trouver vos candidats et comment répondre à leurs attentes pour les engager.

Notre métier est de vous accompagner de manière stratégique et opérationnelle dans la construction et la promotion de votre marque employeur. Le recrutement est une conversation.



Nous conjuguons le marketing RH, le recrutement 2.0 et la communication digitale pour vous permettre d’attirer et fidéliser vos talents. Trois virgule cinq est la petite agence créative aux services des Ressources Humaines.



On en parle ?

www.troisvirgulecinq.f



Mes compétences :

Recrutement 2.0

Communication recrutement

Recrutement

Communication RH

Marque employeur

Social Networking

Marketing RH