Camille WEYH

Bonjour !



Je m'appelle Camille et suis graphiste/maquettiste exé.

Après plus de 8 ans passés au sein de différentes maisons dédition scolaire en tant que fabricante puis chef de studio prépresse, j'ai choisi de devenir indépendante en 2019 et de retrouver mes racines bretonnes en m'installant dans le Morbihan.



Sérieuse et réactive, je vous propose de vous aider dans la mise en page de vos ouvrages et supports de communication.



Mes compétences regroupent :

- la préparation (stylage et GREP) des maquettes de principe ;

- l'adaptation et la déclinaison de maquettes ;

- la mise en page de documents ;

- la création de schémas ;

- le suivi prépresse : planning, proposition de prestataires externes (maquettiste créa, photograveur, infographiste, etc.) et suivi du projet.



Vous trouverez mes derniers projets sur mon portfolio :

https://camilleweyh.myportfolio.com/work



N'hésitez pas à me contacter afin que nous étudions et concrétisions ensemble votre projet.