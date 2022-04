Carine HACHE

Une solide formation initiale technique, quelques virements de bord au sein de l'industrie aéronautique qui ont peu à peu révélé mon goût de l'animation, des interventions orales, de la démarche pédagogique.... suivent des vacations en lycée et formations post-bac, et me voici devenue Professeur des Ecoles.



Mais voilà que mon métier n'a pas suivi mon lieu de vie, lui dans le Lot moi dans les Pyrénées Atlantiques...

je m'appuie sur ma connaissance du secteur industriel et mon expertise pédagogique pour proposer des prestations de formation, coordination de projets industriels, rédaction de documents de synthèse, livrables, etc.



Intervenant dans les domaines scientifiques et technologiques, je m'adresse aux industriels et centres de formations.



Mes compétences :

Animation de réunions

Analyse technique

Animation de formations

Coordination

Rédaction scientifique

Rédaction technique

Rédaction de contenus