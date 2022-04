Carine LUQUET

Je recherche activement un emploi sur le bassin Chambérien, la région lyonnaise et la région PACA. Je suis titulaire d'une licence d'anglais et parle couramment italien. Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer et maîtriser les process de la relation client.



Mes compétences :

Accueil

Administration

Back Office

chargée de clientèle

Conseil

Ecoute

Formation

Prospection

Qualité

Renseignement

Téléopérateur

Vente