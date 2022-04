Carine PRIGENT CHANY

Actuellement je me perfectionne avec une formation en technicien d'etude en batiment . Cela me pemet de completer ma formation et mon parcours professionnel de dessinateur designer en agencement d’intérieur.

Mon experience professionnelle depuis 10 ans m'a permis de développer des compétences dans le domaine de la conception et l’élaboration de plans (professionnels, particuliers, mobiliers, stands...) et de perspectives à la main et sur logiciel 3D, mise en ambiance, conseil déco et agencement.

Mon rôle s’étend aussi au contact clients et fournisseurs, au relevé de mesure, à l’étude technique, montage de dossiers administratifs, aux commandes, jusqu’au suivi de chantiers.



Mes compétences :

AutoCAD

Créativité

Autonomie

Dynamique

Rigueur

Sketch up

Organisation

plan 2d et 3d

connaissance agencement interieur

connaissance batiment