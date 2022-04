Carine SCHWEITZER

Associée-fondatrice, je suis en charge de la Direction Artistique au sein de Drone Sessions, société de prise de vue aérienne par drone. Je m'occupe également de la formation théorique et de la partie réglementation.

J'exerce également en tant que photographe indépendante.



A chaque nouvelle expérience, j'ai pu m'intégrer aisément grâce à un bon sens du contact, une adaptabilité et une curiosité d'esprit me permettant de prendre en charge de nouvelles fonctions, mais aussi des qualités organisationnelles reconnues et une bonne maîtrise de l'outil informatique.



Mes compétences :

Informatique

Organisation du travail

Microsoft office

Assistante polyvalente

Assistante de direction

Force de proposition

Aisance relationelle

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Rigueur