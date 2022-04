Carine WOHLSCHIES

Proposer des actions, concevoir et animer des informations collectives sur des thèmes liés à l’emploi, la formation, animation d’atelier de techniques de recherches d’emploi

Identifier les besoins en entreprises, proposer profils candidats

Accompagnement d'un public en difficulté sociale et professionnelle dans sa démarche de formation et de recherche d'emploi, entretiens individuels, aide à la levée des freins, logement, santé, linguistique.



Mes compétences :

Pédagogue

Esprit d'analyse

Ecoute

Autonomie

Empathie

Artiste