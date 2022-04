Mes compétences :

Social Commerce

Apprends vite

Bonne humeur et motivation à toute épreuve !

Curieuse et autonome

Ponctualité et disponibilité

Relation client

Dynamique de groupe

S'adapter aux divers médias

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Détermination

Dynamisme

Ambition

Microsoft PowerPoint

Esprit d'équipe

Microsoft Office

Microsoft Word