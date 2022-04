Consultante Ergonome indépendante en portage salarial ITG :Array



Propose mes services dans différents secteurs d'activités (tertiaire, médico-social, BTP, industrie...) pour:



- Etude ergonomique (Analyse de poste de travail, diagnostic, aménagement de postes, solutions et préconisations...)



- Ergonomie de conception et préventive



- Conseils et accompagnement de projet.



- Formations sur des thématiques particulières et sur mesure en fonction des entreprises : travail sur écran, aides à domicile, manutentions manuelles, connaitre son dos ...





Voir : you tube carline courtas ergonome http://youtu.be/B1ZKys0HoK0



Mes compétences :

Ergonomie

Conseil

Santé au travail

Animation de formations

Analyse de risque

Prévention des risques

Analyse de poste