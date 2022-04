Carlos Alberto TEIXEIRA

Bonjour,



Je suis arrivé en France en April 2013 à cause de un’opportunité de travail da part de mon épouse après avoir vécu pendant 12 années en Italie, 6 mois en Irlande et 18 mois au Brésil.



Expatrie, j’ai accepté un poste chez Carrefour pour motive d’organisation familier. Aujourd’hui, après avoir bien maîtrisé la langue française, je suis à la recherche active de un poste dans le Marketing.



Ma formation et mon parcours professionnel au sein d’entreprises telles que Easyvoyage, Veratour , Ericsson e One Italia, m’ont permis d’acquérir de compétences en matière de planification stratégique, développement de services, programmes de fidélisation, CRM, compétences analytiques, répartition du budget et coordination de l'équipe que je souhaite mettre à la disposition du votre Groupe.



Rigoureux, autonome et réactif, j’ai l’exigence du travail bien fait et le sens du résultat. Aussi, je suis certain de pouvoir répondre à vos attentes et contribuer efficacement à la performance de votre entreprise.



Mobile et disponible immédiatement, je souhaite vous rencontrer pour vous apporter tout complément d’information dont vous pourriez avoir besoin.



Cordialement,

Alberto De Zorzi





Mes compétences :

Customer Relationship Management

eCommerce

Website Design

Macromedia Dreamweaver

HTML

Customers Management

Blogging

Adobe Photoshop