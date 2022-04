Carlos BAGES RIVA



Paseo de la Marina 63

Castelldefels

08860 Barcelone



Langues : espagnol (bilingue)

anglais (courant)

Né le 19/08/52

Nationalité : Française

Marié, 1 enfant



Tel. +34 93 636 76 66

FAX. +34 687 98 98 98



E-mail cbages@bages-riva.com











Profil



Directeur Général : capitalisant 32 années d’expérience dans les secteurs des télécommunications et de l’informatique. Flexible, s’adapte aux nouveaux environnements, rompu aux techniques de travail en équipe et gestion par objectifs.



Résumé Général



Compétences clés :



• Maîtrise du management d’équipe ainsi que financier et juridique

• Direction de projets, mise en place de projets d’entreprises, start-up ou re-engineering

• Qualités de négociateur en environnement d’affaires multiculturel

• Excellentes compétences dans le domaine Service Client et CRM (qualité de service)



Expériences significatives :



• Reprise et développement d’une filiale française en Espagne dans le domaine des télécommunications: augmentation du chiffre d’affaires de 250 % et réduction des coûts d’exploitation de 72%. Atteinte en 2001 d’un chiffre d’affaires de 28 M€, avec 400 employés

• Développement d’une structure de développement d’affaires dans le domaine des applications pour les télécommunications. Chiffre d’affaires annuel de 10 M€



Secteurs d’Activité :



• Conseil

• Télécommunication et informatique

• Nouvelle économie : Internet, Commerce électronique



Mes compétences :

Consultant

International

Management

Sécurité

TIC