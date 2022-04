Carlos DE OLIVEIRA

Chef de Projet / Directeur de Programme avec 16 ans d’expérience en Programmes de Transformation et/ou mise en place d’ERPs/SI à l'international:



Conception et déploiement d’ERPs/SI (SAP, Navision,...) à l’international (toutes phases)

Gestion de portefeuille de projets, gouvernance et méthodologies (Waterfall, Agile, ...)

Mise en place d’outils de pilotage (scope, planning, ressources, budget, qualité, risques)

Management d’équipes fonctionnelles et techniques internationales, internes ou prestataires

Création, fusion ou réorganisation d'entités

Redéfinition de processus "métier" et implémentation



Mes compétences :

Chef de projet

Directeur de projet

Gestion de projet

Management d'équipe

Budget management

Gestion des risques

METHODOLOGIES GESTION PROJET

Méthodologie de projet et évaluation

Direction des systèmes d'information

Conduite du changement

Budgétisation

Gestion de projets internationaux

Gestion de projet informatique

Gestion du personnel

Gestion du risque

Méthodologie

Méthode agile

Recrutement

Planification

Scrum

Gestion de programme

Coordination de projets

Direction de projet

Conduite de projet

Support informatique

SAP Material Management

Support client

SAP Finance

Support technique

Maintenance

Maintenance applicative

Maintenance informatique

Support

Assistance utilisateurs

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Assurance

Pétrole

Cosmétique

Relationnel

Respect des délais

Travail en équipe

Respect des engagements

Rigueur

Adaptabilité

Management international

Gestion du changement

Flexibilité

Accompagnement au changement

Gestion de la formation

Ingénierie de formation

Animation de formations

Test unitair