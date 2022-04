Carlos MATUKU

Diplômé de l'école Polytech'Grenoble, je travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur d'études et de développement au sein du groupe Septeo Pôle Immobilier, éditeur de logiciels dans la région de Toulouse.



J'assure la conception et la maintenance d'applications de gestion immobilière en utilisant les dernières technologies Microsoft .NET



Mes compétences :

Développement .NET

Langage C / C++

Base de données (SQL Server)

Web (HTML, ASP.NET, PHP, CSS)

Microsoft Silverlight

Entity Framework

Oracle