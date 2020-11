Carmen CHAILLOU

Ayant une expérience significative à l'étranger, en tant qu'assistante de direction bilingue ou trilingue auprès de la direction générale, je vous propose mes compétences dans la gestion des agendas complexes, organisation des réunions et déplacements, l'interface avec les interlocteurs internes et externes, la production des documents en utilsant les fonctions avancées Word, la création des tableaux en EXCEL pour le suivi de la facturation, la gestion des budgets sur SAP, la rédaction de compte rendus et la traduction des courriers. Polyvalente, discrete, autonome, organisée, sens de diplomatie et du service sont mes atouts que je vous propose. Je suis disponible pour une prise de poste rapidement.



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Technique de secrétariat

Rédaction en anglais

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la base de données

Oracle

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

SAP

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint