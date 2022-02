Carmen NDOUR

Au cours des cinq dernières années, j'ai développé des compétences en marketing, communication et management. En tant que chargée de communication j'ai animé une communauté internationale d'experts. J'ai également participé à l'implémentation de différents sites de partages d'informations interactifs . Par ailleurs, j'ai occupé le poste d'assistante marketing des deux responsables nationales du pole franchise de la BNP Paribas. J'ai assuré le rôle d'interface entre la direction générale et l'ensemble des collaborateurs des agences. Mes expériences en tant que chargée d'audit dans la grande distribution, et commercial au sein d'une entreprise de télécommunications (entre autres), m'ont amenée à développer une maîtrise de la conduite de projets, une autonomie, une rigueur, un sens de l'observation, une proactivité et une aisance dans le travail en groupe.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Indicateurs de performances

Communication interne

Communication évènementielle

Ciblage prospects

Analyse de données

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Management transversal