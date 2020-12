Médium de naissance, j'aide tout êtres vivants à se sentir mieux et à se sortir de situations difficiles.

Je suis un canal entre la terre et le ciel, j'ai la chance de communiquer avec les Archanges , anges , guides, les fées et les Saints. Merci à ces entités de Lumière qui me transmettent leurs puissantes énergies que je partage avec mes patients. Un seul mot pour me définir : l'Amour .