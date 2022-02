Carole BEGUE

Après 9 années d'enseignement des sciences au CFA de la Coiffure d'Annecy, je prends toujours autant de plaisir à transmettre des savoirs à des jeunes en apprentissage et à suivre leurs premiers pas dans le monde professionnel.

Cependant, je souhaite relever un nouveau défi et apporter mes compétences dans un autre secteur d'activité, tout en poussant mes connaissances plus loin.



Mon objectif est donc de rester dans l'apprentissage et de continuer à enseigner mais dans un autre domaine professionnel que celui de la coiffure. Ma curiosité et mon envie d'apprendre me permettront de m'adapter aux spécificités de mon nouvel environnement.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Connaissance precise de l alternance

Analyses physico chimiques

Apprentissage

Chimie analytique

Physique Chimie

Sciences

Agroalimentaire

Coiffure

Enseignement