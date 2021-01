Carole DARNÉ

Mobilité : Hérault, Gard, Aude

Type de contrat : CDI



Spécialités :

- Anglais courant

- Expérience en marketing & communication multicanal (Online, Offline et Événementielle)

- Relation clientèle et commerciale

- Bonnes connaissances en PAO







Mes compétences :

Illustrator – Photoshop – indesign

Microsoft office

Wordpress

Multi-tasking

Marketing

Management de projets

CRM

Evénementiels et salons

Relations Presse

Communication

PAO

Management

Emailing

Prestashop

Oxatis