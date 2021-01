Carole FAYE

EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE









Septembre 1998 à aujourd'hui – AXA Global Direct France Suresnes 92 - DIRECT ASSURANCE





2013 à aujourd’hui : « Process Owner Sinistre Auto et Auditeur CFR »

Participer au formalisme de la détermination des échantillons à auditer

Lancer différentes campagnes d’études afin d'identifier les surcoûts et les erreurs

Etablir le diagnostic des campagnes

Proposer un plan d'action afin d'améliorer les pratiques et juguler les sources de surcoûts

Comparer les résultats avec ceux des campagnes précédentes

S’assurer de l’avancement et de la réalisation des chantiers

Echanges réguliers avec les réviseurs d’AGD et du Groupe à l’occasion de réunions spécifiques afin d’entretenir la dynamique, le partage sur l’analyse des causes de surcoûts et l’harmonisation de certains processus.

Contribution à l’amélioration et la bonne application des processus Métier ainsi qu’à la diffusion de l’information auprès des équipes sinistre par mes actions à la création.

Point d’entrée Métier sinistre sur les réseaux sociaux afin de veiller à une bonne synergie entre le métier sinistre et le pôle social média.

Point d’entrée des idées amélioration de process métier sinistre remontées par les collaborateurs.





2011 à Janvier 2013 : « Référent Technique VOL/VEI ».

Interlocuteur privilégié sur le métier VOL/VEI.

Assurer un support technique aux collaborateurs et participer à leur montée en compétences.

Conception et mise à jour des supports de formation métier VOL/VEI sous wiki.

Veiller à l’harmonisation des pratiques

Participation à divers groupes de travail transverses.

Gestion des stocks et planification journalière de l’activité de l’équipe.

Contrôle des activités de l’équipe et écoutes au su et réalisation de feedback auprès du CEA exclusivement sur des aspects techniques et process.

Alimentation du reporting en lien avec l’activité.

Remontées des dysfonctionnements métier des 3 sites.

Prise de décision sur les dossiers complexes.

Animation de sessions de formation initiales ou continues sur les 3 sites : Nanterre, Rennes et Rabat



2008 à 2011 : « Support d’équipe Technique VOL/VEI »

Gestion des stocks et planification journalière de l’activité de l’équipe.

Contrôle des activités de l’équipe et reporting (écoute, débriefing, axe de progrès).

Remontées des dysfonctionnements métier des 3 sites.

Gestion des dossiers VOL/VEI.



2005 à 2008 : «Chargée de Clientèle Technicien VOL-VEI»

* Gestion des sinistres VOL : Gestion complète de la déclaration de vol total de véhicule jusqu'à l'indemnisation du client (analyse dossier et détection fraude).

* Gestion des « véhicules économiquement irréparable » : Gestion d'une cession de véhicule, Conseil aux Clients sur leur indemnisation, règlements de sinistres, fidélisation des Clients après sinistres (avenant de contrats et mise en avant d'offres commerciales).





2002-2005 : «Chargée de Clientèle Polyvalent» Souscription/Clientèle/Sinistre

Deux nouveaux métiers s'ajoutent à mes compétences sinistres :

* Souscription : Création, modification et vente de propositions de contrat.

* Clientèle : Réponse aux attentes des clients en jouant un rôle de conseil. Gestion de la vie d'un contrat. Contrôle des pièces justificatives du contrat et détection des fraudes. Analyse du risque avec refus ou dérogation aux règles d'acceptation. Fidélisation de la clientèle avec des ventes de produits complémentaires (habitation, moto, santé....).

* Participation aux challenges commerciaux en obtenant les meilleurs résultats.



2003-2005 : «Correspondante Méthode Sinistre» de la Cascade de l'Amélioration Continue pour le site de Nanterre

* Analyse et présentation des idées aux divers interlocuteurs de l'Entreprise (DRH, Responsable d'unité de Management, Service informatique, Logistique...).

* Mise en place des idées dès leur acceptation en relation avec les différents services.

* Rédaction de rapports pour les salariés sur l'avancement de leurs idées.

* Sélection des meilleures idées en vue de récompenser les salariés.



1998-2002 : «Rédacteur régleur de sinistres»

* Déclaration et gestion des sinistres par téléphone et courriers ainsi que gestion des contrats d'assurances vie et d’hospitalisation.

* Etude, analyse et décision sur la mise en jeu d'une garantie en temps réel et détermination de la responsabilité du client dans un sinistre jusqu'à indemnisation.

* Sélection de prestataires (experts et garages) et analyse de leurs conclusions.

* Argumentation des décisions techniques (garantie/non garantie) et gestion des conflits téléphoniques type réclamation.

* Participation aux challenges commerciaux en obtenant les meilleurs résultats.



Juillet-Août-Septembre : 1998 «Téléactrice» Accueil et renseignement de la clientèle sur la plateforme téléphonique CREDIT LYONNAIS A L'ECOUTE PARIS 11ème.

Juillet 1997 à Janvier 1998 : «Assistante Clientèle» Accueil et conseil de la Clientèle, guichet, post marquage de chèques, Opération EURO. CREDIT AGRICOLE La Rochelle.

1994-1997 : « Secrétaire et Producteur Commercial» Accueil et Conseil de la Clientèle, rédaction de contrats IARD du particulier, gestion de sinistres et des règlements, mailing et relances téléphoniques, distribution de prospectus ALLIANZ La Rochelle.

Juillet-Août-Septembre 1994 : « Assistante Clientèle» Accueil et conseil de la Clientèle, guichet, post-marquage de chèques. CREDIT AGRICOLE La Couarde sur Mer.

1993-1994 : «Conseillère Clientèle "Conseil et vente de matériels TV-HIFI-VIDEO.

1993 : «Télévendeuse» Vente de dossiers de crédit par minitel pour SOFINCO.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel; Microsoft Access

Sens fort du client. CHAMPS DE COMPETENCE Bonne