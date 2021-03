Cabinet d'étiopathie



106 boulevard de Laval

Centre d'activité Le Cap

35500 VITRÉ



7 La chopinais

35250 CHEVAIGNÉ



06 89 63 03 64



https://carolefloryn.wixsite.com/etiopathevitre

http://www.etiopathes.com/vitre/carole.floryn



LÉtiopathie s'adresse à chacun d'entre nous ! Du nourrisson au sénior, de la femme enceinte au sportif, létiopathie soigne efficacement et sans médicaments la plupart des maux et des pathologies qui affectent notre vie quotidienne : troubles articulaires ou digestifs, circulatoires ou respiratoires, gynécologiques ou généraux. Son traitement consiste à permettre au corps de retrouver son activité normale, par une ou plusieurs interventions manuelles précises visant à supprimer la cause du dysfonctionnement.





LES PATHOLOGIES SOIGNÉES PAR L'ÉTIOPATHIE



Troubles O.R.L. : Sinusites, rhinites, rhinopharyngites, otites séreuses, vertiges bénins paroxystiques...



Troubles d'origine vertébrale : Névralgies dArnold, névralgies cervico-brachiales, torticolis, cervicalgies, dorsalgies, douleurs intercostales, lumbagos, lombalgies chroniques, cruralgies, sciatalgies, pubalgies...



Troubles de l'appareil locomoteur : Entorses, foulures, tendinites (tennis et golf-elbows), canal carpien, canal tarsien, douleurs articulaires (épaules, hanches, genoux, etc.), épines calcanéennes, algodystrophies...



Troubles de la grossesse : Nausées, vomissements, lombosciatiques... et aussi préparation à l'accouchement.



Troubles respiratoires : Trachéites, bronchites, asthme...



Troubles digestifs : Ballonnements, aérophagie, digestion lente, reflux gastro-oesophagiens (hernies hiatales), colopathies fonctionnelles (constipations, diarrhées), troubles hépatobiliaires, hémorroïdes...



Troubles urinaires : Cystites, troubles de la prostate, incontinences, énurésies...



Troubles gynécologiques : Normalisation du cycle, règles douloureuses, infertilité, troubles de la ménopause, descente dorganes...



Troubles circulatoires : Palpitations, oppressions thoraciques, jambes lourdes, maladie de Raynaud...



Troubles généraux : Céphalées, migraines, insomnies, anxiétés, zona....



