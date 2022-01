Carole KRETTLY

Après 28 ans d'activité au service de particuliers et de professionnels dans le champ de la coiffure et de l'événementiel, je souhaite trouver des emplois qui me permettraient de maintenir une relation d'aide tout en développant une approche nouvelle, où je me sentirais davantage utile. En Intérim ou en CDD j'étudie tout poste de secrétariat. Souriante et motivée, je m'adapte facilement à de nouvelles équipes déjà en place.