Carole LABLACHE

Après plusieurs années dexpérience sur un poste de référente réglementaire applicative qui mont permis dacquérir de solides compétences dans le domaine de la règlementation, lanalyse des données et lapplication des normes, jai désiré me spécialiser dans la gestion de paie qui offre une opportunité constante dapprentissage et de perfectionnement.



Le goût du travail en équipe, la polyvalence, la rigueur sont autant de compétences que jai pu acquérir tout au long de mon parcours professionnel.



Intègre, mature et très motivée, je veille à mener à bien toutes mes missions.