Carole STEF (DUCHAINE)

Bonjour à tous,

Je me présente professionnellement à vous, je suis Assistante commerciale/ gestionnaire ADV avec une expérience de plus de 10 ans. Très réactive, j'ai une grande orientation client, une écoute active, le sens du résultat et une capacité d'analyse et d'adaptation. J'adore le contact avec mes clients, mes collaborateurs. Bavarde, j'ai aussi un petit grain de folie apprécié de mes collègues.



Je garantie la qualité du service client grâce aux opérations administratives des ventes et au traitement des réclamations des ventes.

Mes principales fonctions et capacités sont:



-Relation client:

Renseignement, traitement et suivi des réclamations clients (livraison-facturation-rupture-retrait de lot, produits/colis abimés ou perdus-problème de qualité produits...).



-Commerciale:

Ouverture des marchés, enregistrement des commandes, création de contrats de financements, assure la prise de commande (ouverture de marché, offres commerciales). Connaissance des techniques de négociations clients, fournisseurs et sous traitants. Administration des ventes.



-Logistique:

Interface entre service commercial, service technique, la logistique, la comptabilité, le marketing et le service recouvrement.

Action en relation avec nos partenaires (transporteurs, préparateurs de commande, chauffeurs livreurs).



-Qualité:

Veille au respect de la politique commerciale définie, des bonnes pratiques de distribution, des réglementations et procédures internes. Assure le respect des engagements pris envers les clients. Participe activement à l'amélioration de la qualité de service client et de la performance qualité/cout/délais.



-Usage d'outils bureautique/ ERP:

Mise à jour et amélioration des processus et systèmes dinformation client (base de donnée) utilisation de: Pack Office, différents ERP (Movex, AX, Gesnet, SAP, OPEN), CRM (Salesforce, Gescom) et utilisation ADP, OSL ( commande de docs, catalogues flyers).



Anglais technique par mail.