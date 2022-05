Mon expertise : plus de 10 ans de conseil RH (recrutement et

accompagnement de cadres), une bonne connaissance des métiers du secteur tertiaire (NTIC) et des entreprises industrielles.

En reconversion professionnelle : Conseillère en insertion professionnelle -TITRE Niveau III

Je cherche un poste de CIP dans une entreprise de l'IAE



Mes compétences :

recrutement

Conseil

Accompagnement à l'emploi

Ecoute