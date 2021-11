Carole VINÇON-BRETEAU

J'ai enseigné l'Anglais pendant une vingtaine d'années dans l'éducation nationale, puis ai préféré donner des cours particuliers, afin de toucher à des publics plus variés et travailler en petit effectif.

J'apprécie la relation plus individualisée ou en petit comité, afin d'être plus efficace et de créer une atmosphère plus conviviale et détendue qu'en grand effectif.

Je prépare des adultes à différents examens ( TOEIC, Bulats...), anglais professionnel surtout, mais j'apprécie également les échanges dans la langue de tous les jours.

Parallèlement à l'anglais, je suis très intéressée par l'art. Je pratique le dessin, la peinture, l'illustration, et j'aimerais créer mes propres livres illustrés , avec leur histoire.



Mes compétences :

Transmettre la langue Anglaise tous publics

Portraits animaliers

Traduction anglais français (commercial, économie)

peinture sur objets

Préparation examens d'anglais

Français Langue Etrangère