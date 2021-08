Caroline DANTHON

Une expérience dans plusieurs domaines d'activités, depuis +25 ans :

- la Formation à la Vente et au Management pour les Entreprises,

- les Assurances,

- la Distribution Industrielle (GMS et Centrales d'Achats),

- l'Orientation et Réinsertion Professionnelle en milieu associatif,

- les Marchés Publics au sein d'une Cellule Appels d'Offres,

- l'Administration des Ventes en milieu Automobile,

- l'ingénierie électronique au service de la Sécurité Privée.



Des contextes et structures différents, des équipes et des hiérarchies qui m'ont permis d'acquérir une certaine expérience, autonomie et polyvalence au fil du temps.



Je souhaite continuer d'évoluer vers de nouveaux horizons, afin de développer et compléter davantage mes compétences, et ainsi en faire bénéficier votre Entreprise.



Vous pouvez me contacter :

Mes compétences :

Marchés publics

Appels d'offres

Marketing opérationnel

Secretariat

Administration du personnel

Administration des ventes

Informatique

Gestion

Bank Reconciliations

Bookkeeping

Invoicing > Issuing Invoices

Loans Documentation

Requirements Analysis

Adobe Acrobat

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

PAINT

SAP

CIEL gestion commerciale