Psychologue orientée TCC et neuropsychologie, maîtrisant l'évaluation (cognitive, pathologique et fonctionnelle) et ayant dirigé/créé des programmes d'intervention (mémoire de travail, affirmation de soi, gestion de la colère).



Mes compétences :

Entretiens individuels.

Capacités d'observation et d'analyse

Passation et interprétation d'échelles

Création/direction de programmes d'interventions

Bilan psychologique

Travail en équipe