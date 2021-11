Caroline DAUCHEZ BERLOTY

Juriste de formation spécialisée dans l'audiovisuel, j'ai élargi mes compétences dans le e-commerce et le droit des marques.

j'ai choisi de présenter le concours de la magistrature en 2005 ce qui m'a obligé de m'investir pendant un an dans la préparation de ce concours.

Par la suite, j'ai effectué de nombreuses missions juridiques en free lance pour le compte, notamment d'un gros acteur de e-commerce, et assisté des business angel.

Polyvalente, compétente, je suis à la recherche d'un emploi dans mes secteurs de prédilection : audiovisuel, Finance et immobilier.



Mes compétences :

Droit des contrats

Contentieux

Droit des sociétés

Droit bancaire