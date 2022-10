Caroline DEGRENNE

AGENCE CONSEIL EN ERGONOMIE ET AMÉNAGEMENT INTERIEUR



L'agence propose un ensemble de services permettant d'optimiser et de mettre en valeur un lieu pour un maximum de confort, de sécurité et d’efficacité.



DOMAINES D'INTERVENTION

Lors des phases d’achat, de vente, de construction, de réhabilitation, d'aménagement et de décoration d’une entreprise/bureau ou d'un habitat.



PRESTATIONS

- Préconisations de solutions d’aménagement et de décoration sur-mesure

- Gestion de projet avec un écosystème de partenaires sélectionnés permettant de fournir un service personnalisé (architecte, décorateur, paysagiste, artistes-peintre, fournisseurs)

- Création de mobilier sur mesure

- Peinture trompe l'oeil

- Géobiologie



METHODES

- Analyse multidimensionnelle prenant en compte les éléments environnementaux, architecturaux, techniques, historiques, émotionnels et énergétiques d’un lieu

- Mise en adéquation de l'analyse avec les attentes, les goûts, les ressentis et les activités/projets de ses occupants







Mes compétences :

Management

Marketing

Feng Shui traditionnel chinois

Géobiologie

Architecture

Décoration intérieure

Ergonomie